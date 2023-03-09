Причину расследования в отношении генерал-майора Берика Билялова пояснил глава МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как известно, в отношении временно исполняющего обязанности начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области генерал-майора Берика Билялова начато досудебное расследование. Что послужило основанием для этого, пояснил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Билялову, два года назад он у кого-то занимал, сейчас наш департамент собственной безопасности Министерства внутренних дел по обращению заявительницы, которая говорит, что он брал деньги и не отдал, зарегистрировал (дело - прим. ред.) в Единый реестр досудебных расследований, и для объективности мы передали его в Антикоррупционную службу», - сказал Марат Ахметжанов.