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Причину расследования в отношении генерал-майора Берика Билялова пояснил глава МВД РК

Автор:  
Серик Сабеков
9 Марта 2023, 13:41
Причину расследования в отношении генерал-майора Берика Билялова пояснил глава МВД РК Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как известно, в отношении временно исполняющего обязанности начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области генерал-майора Берика Билялова начато досудебное расследование. Что послужило основанием для этого, пояснил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Билялову, два года назад он у кого-то занимал, сейчас наш департамент собственной безопасности Министерства внутренних дел по обращению заявительницы, которая говорит, что он брал деньги и не отдал, зарегистрировал (дело - прим. ред.) в Единый реестр досудебных расследований, и для объективности мы передали его в Антикоррупционную службу», - сказал Марат Ахметжанов.


Северо-Казахстанская область   МВД РК   ДУИС  
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