Причину расхождений по таможенной статистике с КНР объяснили в КГД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – Причину расхождений по таможенной статистике с КНР объяснил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что вопросы снижения расхождений с китайской статистикой находятся на особом контроле. По предварительным данным, в 2020 году общая сумма расхождений Казахстана с КНР составила 5,3 млрд. долл. Следует отметить, что Китай имеет значительные расхождения и с другими странами. К примеру, в 2019 году расхождения КНР с США составили 54 млрд. долл., с Германией - 45 млрд. долл.

Глава Комитета отметил, что по результатам совместных с КНР ежегодных сопоставлений определена структура расхождений.

«53% от суммы расхождений относится к транзиту китайских товаров, перемещаемых через Республику Казахстан. Эти товары в статистике КНР отражаются как экспорт в РК по признаку пересечения первой границы, что подтверждается протоколами с КНР и обратной статистикой РФ и РБ. 20% - товары, реализуемые через МЦПС «Хоргос» и почтовые посылки в статистике КНР отражаются как экспорт в РК, тогда как в РК такие товары оформляются в упрощенном порядке без декларирования. Оставшиеся 27% или порядка 1,5 млрд. долларов США, по нашему мнению, относятся к занижению таможенной стоимости казахстанскими импортерами», - сказал Марат Султангазиев.

По его словам, в целях снижения расхождений, впервые среди всех стран Казахстан начал обмениваться с КНР сведениями из экспортных деклараций на товары в онлайн режиме. Удельный вес идентификаций пока составляет 25%. Работа по совершенствованию механизма сопоставления затруднена в связи с необходимостью офлайн отработки технических и методологических вопросов.

В СУР внедрено более 6 тыс. ценовых индикаторов для контроля стоимости декларируемых товаров, исключая человеческий фактор для назначения контрольных мероприятий.

В результате принимаемых мер расхождение таможенной статистики с КНР сокращено с 60% (7 млрд. долл.) в 2017 году до 48% (6 млрд. долл.) в 2019 году. В текущем году предварительно порядка 45% (5,3 млрд. долл.).

Председатель КГД также отметил, что на ежедневной основе проводится мониторинг и контроль товаров ввозимых из КНР, по соблюдению установленных порогов индекса таможенной пошлины, стоимостных индикаторов риска.

За истекший период 2020 года при осуществлении контроля таможенной стоимости по 44 920 ДТ произведены корректировки таможенной стоимости и дополнительно в бюджет государства взыскано 17,1 млрд. тенге. Эффективность стоимостных профилей рисков составила 67,5%.