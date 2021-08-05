Причину провала казахстанских боксеров в Токио назвал главный тренер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев прокомментировал не самое удачное выступление подопечных на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да я и сам себе задаю этот вопрос. Физическая форма у ребят была достаточной. Они прошли сборы по общей физической подготовке и специальной физической подготовке, были и спарринги, и соревнования. Они полный этап прошли. Но здесь сказалось больше психологическое давление на Олимпиаде, хотя ребята и опытные», - сказал Галымбек Кенжебаев на брифинге в СЦК.

Журналисты также поинтересовались у тренера, почему казахстанские спортсмены не проходили подготовку во Владивостоке, где часовой пояс близок к Токио.

«Из-за пандемии спортсмены не смогли поехать во Владивосток. Во Владивостоке тренировалась сборная России. Нас тоже приглашали, но были условия карантина. Туда хотели поехать многие зарубежные команды, но им всем было отказано, потому что у них тоже был карантин. Потом мы 14-дневный карантин проходили в Алматы на базе «Акбулак», - отметил тренер.

«Мы вылетели 16 числа, 17 мы были, первые бои были 27 числа. Мы прошли полную акклиматизацию, и здесь хорошую подготовку прошли. Поэтому в плане акклиматизации никаких проблем не было», - заключил он.







