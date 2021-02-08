Причину прорыва водопровода на одной из улиц Павлодара назвали в акимате

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Названа причина прорыва трубопровода на одной из улиц Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время причина аварии определена. Выявлено повреждение затворной арматуры на центральном водопроводе диаметром 500 миллиметров. В настоящее время на пониженных параметрах водоснабжение в 18 многоэтажных жилых домах по улице Катаева подается, - сообщили журналистам в акимате Павлодара. - Специалистами ТОО «Павлодар-Водоканал» проводится «переподключение» жилых домов. На время проведения ремонтных работ от водоснабжения будут отключены четыре многоэтажных жилых дома», - сообщили в ведомстве.

В ТОО «Павлодар-Водоканал» добавили, что вечером, 7 февраля выявлена течь из колодца по улице Катаева, 16. Аварийная бригада ТОО «Павлодар-Водоканал» откачивала воду из колодца для определения места порыва. На месте аварии вскрывают асфальт для доступа к камере и замены поврежденного оборудования. Все ремонтные работы планируют завершить в течение дня. К домам, где нет воды, организован её подвоз.

«В связи с проведением ремонтных работ временно перекрыто движение автомобильного транспорта по улице Катаева (от улицы Шевченко до Толстого). В результате аварийной ситуации имеется подтопление подвальной части многоэтажных жилых домов по улице Катаева, 55», - добавили в администрации областного центра.

Акимат города для откачки воды из подвалов прилегающих жилых домов задействовал спецтехнику КГУ «Коммунсервис» и ТОО «Павлодар-Водоканал». На месте аварии вместе с коммунальными службами города находится аким Павлодара Ержан Иманслям.

Напомним, вчера из-за прорыва водопровода в Павлодаре затопило одну из оживлённых улиц города.