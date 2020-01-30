Причину проблем пенсионной системы и АСП объяснили в Минтруда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министру труда и социальной защиты населения РК Биржану Нурымбетову депутаты задали вопрос о причинах низкого уровня минимальной заработной платы в сравнении со странами СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Минимальная зарплата самая низкая из всех стран постсоветского пространства. После нас только Кыргызстан. Как и когда будет кардинально решаться вопрос повышения минимальной зарплаты? Ведь даже предлагаемая схема работать с утра до ночи, ночью, в праздничные дни, не дает возможность жить достойно. Кроме того, вызывает сомнения вероятность накопления достаточных пенсионных средств большинством граждан», - спросила депутат Ирина Смирнова на встрече депутатов Мажилиса с заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Бердибеком Сапарбаевым и представителями министерств социального блока Правительства.
«Низкие доходы населения - это причина проблем и в накопительной системе, и АСП. Поэтому этот вопрос нужно кардинально решать», - сказал Биржан Нурымбетов.
По его словам, Правительство внесло предложения Президенту в рамках вопросов накопительной системы.
«Президент поддержал, и сегодня Правительством дано поручение МНЭ и Минтруда. Сегодня просчитываем варианты поэтапного повышения минимальной зарплаты с учетом расходов бюджета, потому что это должно способствовать повышению в бюджетной сфере, потери бюджетной сферы, учитывая ИПН. В ближайшее время, когда мы рассчитаем, в Правительстве согласуем, проинформируем», - отметил спикер.
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