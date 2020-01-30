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Причину проблем пенсионной системы и АСП объяснили в Минтруда

30 Января 2020 13:18
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Причину проблем пенсионной системы и АСП объяснили в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министру труда и социальной защиты населения РК Биржану Нурымбетову депутаты задали вопрос о причинах низкого уровня минимальной заработной платы в сравнении со странами СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Минимальная зарплата самая низкая из всех стран постсоветского пространства. После нас только Кыргызстан. Как и когда будет кардинально решаться вопрос повышения минимальной зарплаты? Ведь даже предлагаемая схема работать с утра до ночи, ночью, в праздничные дни, не дает возможность жить достойно. Кроме того, вызывает сомнения вероятность накопления достаточных пенсионных средств большинством граждан», - спросила депутат Ирина Смирнова на встрече депутатов Мажилиса с заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Бердибеком Сапарбаевым и представителями министерств социального блока Правительства.

«Низкие доходы населения - это причина проблем и в накопительной системе, и АСП. Поэтому этот вопрос нужно кардинально решать», - сказал Биржан Нурымбетов.

По его словам, Правительство внесло предложения Президенту в рамках вопросов накопительной системы.

«Президент поддержал, и сегодня Правительством дано поручение МНЭ и Минтруда. Сегодня просчитываем варианты поэтапного повышения минимальной зарплаты с учетом расходов бюджета, потому что это должно способствовать повышению в бюджетной сфере, потери бюджетной сферы, учитывая ИПН. В ближайшее время, когда мы рассчитаем, в Правительстве согласуем, проинформируем», - отметил спикер.



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Ключевые слова: Минтруда РК, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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