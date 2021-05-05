Причину пожара в столичном кафе назвали в ДЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Причину пожара в одном из столичных кафе, произошедшего сегодня, назвали в ДЧС города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в 11:36 часов к нам поступило сообщение, что в районе Байконур в районе Ғұмар Қараш вспыхнул пожар. По приезду пожарных выяснилось, что в кафе «Шашлычный двор-1» произошло возгорание на площади в 100 кв м. Пожар был полностью потушен в 12:55. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электрических проводов», - сказал заместитель начальника ДЧС города Нур-Султан Сабит Битаев в ходе онлайн-брифинга.

Ранее сообщалось, что с начала года на территории столицы зарегистрировано 300 пожаров.

«С начала года на территории столицы зарегистрировано 300 пожаров. По сравнению с прошлым годом у нас идет увеличение на 37%. В прошлом году (за аналогичный период) было зарегистрировано 190 пожаров», - уточнил Сабит Битаев.