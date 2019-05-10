Причину пожара в маршрутке установили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске специалисты установили причину пожара в маршрутном автобусе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, автобус загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.

«Информация о возгорании на автобусной остановке поступила в 19:52. На место ЧС немедленно выехал дежурный караул пожарной части. На момент прибытия в 19:59 автотранспортное средство было полностью охвачено огнём. Пожар локализован в 20:03 и ликвидирован в 20:09. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров», - проинформировали в пресс-службе.

Огонь полностью уничтожил «зайчика». Специалисты департамента подчеркнули, что автомобиль полностью сгорает за 5-8 минут.

«Короткое замыкание электропроводки - наиболее распространённая причина пожаров на автотранспорте. Необходим постоянный контроль за техническим состоянием автотранспорта, особенно электрооборудования. В случае пожара необходимо немедленно вызвать пожарных и принять меры по тушению пожара - в каждом автомобиле должен быть исправный огнетушитель», - подчеркнули в пресс-службе.