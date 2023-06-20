Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Причину пожара под Астаной установит комиссия

Автор:  
Серик Сабеков
20 Июня 2023, 18:32
Причину пожара под Астаной установит комиссия Фото: t.me/qr_tjm

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов рассказал о причине распространения возгорания сухостоя под Астаной и сильной задымленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На вопрос, почему допустили распространение густого дыма над столицей, глава МЧС ответил:

«Конечный фактор - это ветер, вы сами видели, какой силы был ветер. Он развивал пламя и раздувал дым до такой степени, что его просто так водой нельзя было затушить. Там достаточное количество пожарных и техники было», - сказал Сырым Шарипханов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Журналисты у министра спросили, что он может ответить тем, кто высмеивал пожарных в соцсетях, заявляя: «что вот опять пошли тушить лопатами».

«Так и есть, один из способов тушения пожара - это и лопаты, это и хлопушки, и заливка водой», - добавил Сырым Шарипханов.

Министр пояснил причину возникновения этого пожара.

«Это все может сказать специально созданная комиссия. Тут много факторов – может быть кто-то курил там, может там оптический эффект от брошенной бутылки, может поджог. Всякое может быть», - добавил Сырым Шарипханов.


Астана   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее