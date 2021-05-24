РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:27, 24 Май 2021 | GMT +6

    Причину пожара на линии электропередачи назвали в Караганде

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Воскресным вечером несколько улиц Караганды остались без электричества. Причиной аварии стал пожар не линии электропередачи. Сегодня аким города прокомментировал ситуацию на свой страничке в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вечером 23 мая в Караганде произошел пожар на линии электропередачи. В результате без света остались часть домов по улицам Ерубаева, Гоголя, Чижевского и проспекта Н. Назарбаева. Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, по заключению экспертов пожар возник из-за горения мусора, огонь от которого и привел к последующему замыканию.

    «Двадцать третьего мая в 21 час 40 минут поступило сообщение о пожаре по улице Пригородная. Произошло горение восьми погонных метров высоковольтного кабеля и 30 квадратных метров строительного мусора. В 22 часа 22 минуты пожар ликвидирован. На месте работали 2 единицы техники и 10 человек личного состава ДЧС Карагандинской области. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара открытый источник огня», – сообщили в ведомстве.

    Ситуацию также прокомментировали в ТОО «Караганды Жарык». Компании сообщили, что линии электропередач, пострадавшие от пожара, уже воссановлены.

    «По причине несанкционированного поджога мусора под линией электропередачи по улице Пригородная, 10 произошел пожар, что привело к отключению энергоснабжения потребителей частично по улицам Гоголя, Ерубаева, Чижевского и проспекта Назарбаева. В результате были повреждено два фидера: первый включили вчера в 23 часа 30 минут, второй начнёт функционировать в ближайшее время».

    Аким города Ермаганбет Булекбаев на своей страничке в Facebook прокомментировал данное происшествие. По словам градоначальника, причиной возгорания стал поджог.

    «Жителями улицы Пригородная был совершён поджог несанкционированной свалки под линией электропередачи, что привело к возгоранию опор ВЛ. В данный момент пожар потушен, ремонтная бригада занимается переводом потребителей на резервное электропитание, также организованы работы по восстановлению линии электропередач.

    В ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено. Виновник будет привлечен к ответственности. Призываю всех карагандинцев аккуратно обращаться с огнем во избежание подобных ситуаций», – написал аким города.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:52
    В Экибастузе директор школы получил звонок о бомбе
    Сегодня, 17:50
    В МИД РК прокомментировали отмену концерта Максима Галкина
    Сегодня, 17:46
    Президент принял государственного деятеля Елеусина Сагиндикова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!