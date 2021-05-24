Причину пожара на линии электропередачи назвали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Воскресным вечером несколько улиц Караганды остались без электричества. Причиной аварии стал пожар не линии электропередачи. Сегодня аким города прокомментировал ситуацию на свой страничке в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вечером 23 мая в Караганде произошел пожар на линии электропередачи. В результате без света остались часть домов по улицам Ерубаева, Гоголя, Чижевского и проспекта Н. Назарбаева. Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, по заключению экспертов пожар возник из-за горения мусора, огонь от которого и привел к последующему замыканию.

«Двадцать третьего мая в 21 час 40 минут поступило сообщение о пожаре по улице Пригородная. Произошло горение восьми погонных метров высоковольтного кабеля и 30 квадратных метров строительного мусора. В 22 часа 22 минуты пожар ликвидирован. На месте работали 2 единицы техники и 10 человек личного состава ДЧС Карагандинской области. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара открытый источник огня», – сообщили в ведомстве.

Ситуацию также прокомментировали в ТОО «Караганды Жарык». Компании сообщили, что линии электропередач, пострадавшие от пожара, уже воссановлены.

«По причине несанкционированного поджога мусора под линией электропередачи по улице Пригородная, 10 произошел пожар, что привело к отключению энергоснабжения потребителей частично по улицам Гоголя, Ерубаева, Чижевского и проспекта Назарбаева. В результате были повреждено два фидера: первый включили вчера в 23 часа 30 минут, второй начнёт функционировать в ближайшее время».

Аким города Ермаганбет Булекбаев на своей страничке в Facebook прокомментировал данное происшествие. По словам градоначальника, причиной возгорания стал поджог.

«Жителями улицы Пригородная был совершён поджог несанкционированной свалки под линией электропередачи, что привело к возгоранию опор ВЛ. В данный момент пожар потушен, ремонтная бригада занимается переводом потребителей на резервное электропитание, также организованы работы по восстановлению линии электропередач.

В ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено. Виновник будет привлечен к ответственности. Призываю всех карагандинцев аккуратно обращаться с огнем во избежание подобных ситуаций», – написал аким города.