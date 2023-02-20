Причину постоянных порывов на теплосетях выяснили в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким города Рудного Виктор Ионенко в ходе аппаратного совещания в областном акимате озвучил причины возникновения частых аварий на теплосетях города. Здесь нашли способ минимизировать возможность возникновения аварий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы провели анализ причин возникновения аварийных ситуаций и выяснили, что при соблюдении температурного графика, а именно при повышении свыше 80 градусов, происходит аварийное отключение. Во избежание порывов на теплосетях разработали новый плановый график температуры, независимо от внешней температуры воздуха. На сегодня при средней температуре 16 градусов мы подачу тепла ограничили до 78 градусов. Последний порыв, который был, как только подняли температуру до 85 градусов, сразу образовался порыв. На сегодня мы это выровняли, согласован график. Пока идем по графику»,- пояснил В. Ионенко.

По словам акима Рудного, в городе усиленно идет дежурство бригад, проводится ежечасный обход территорий.

«Определены 6 участков, наиболее подверженных авариям. На 269 млн тенге мы заключили договоры, начинается поставка трубы, арматуры и всех комплектующих», - добавил В. Ионенко.

Аким области Кумар Аксакалов поручил провести техобследование систем отопления не только в Рудном, но и в Костанае.

«В 2020 году проводилось техобследование в Рудном. А на одном и том же участке сейчас постоянно порывы. Значит, обследование было проведено не качественно. Такая ситуация и по Костанаю, когда труба в новом микрорайоне, не пролежав и семи лет, начала снаружи гнить. Техническое обследование теплосетей нужно провести и в Костанае»,- поручил К. Аксакалов.

Стоит отметить, что в Рудном за последние три месяца произошло несколько порывов. Причем - одни и те же участки. В январе из-за порыва теплотрассы остались без тепла 24 многоэтажки и 59 частных домов.

Фото: instagram.com/rudny_official

