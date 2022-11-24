Причину поражения от Японии назвал главный тренер сборной Германии

24 Ноября 2022, 01:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение в матче чемпионата мира против команды Японии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы допустили индивидуальные ошибки, которых не должны были совершать вообще. Теперь в следующих играх нам предстоит это исправить. Пока же мы сильно разочарованы. Япония была более эффективной в атаках и использовала свои шансы», - признал Ханс-Дитер Флик.

Сегодня команда Германии сенсационно уступила сборной Японии. Ведя в счете 1:0 немцы умудрились пропустить два мяча и проиграть матч, несмотря на статус фаворита.

Теперь для выхода в следующий круг «бундестим» необходимо удачно сыграть в матчах со сборными Испании и Коста-Рики.

Как сообщалось, сегодня сборная Испании разгромила Коста-Рику со счетом 7:0. Дублем отметился нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, по голу забили Дани Ольмо, Асенсио, Гави, Солер и Мората.