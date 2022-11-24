Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Причину поражения от Японии назвал главный тренер сборной Германии

24 Ноября 2022, 01:00
Причину поражения от Японии назвал главный тренер сборной Германии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение в матче чемпионата мира против команды Японии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы допустили индивидуальные ошибки, которых не должны были совершать вообще. Теперь в следующих играх нам предстоит это исправить. Пока же мы сильно разочарованы. Япония была более эффективной в атаках и использовала свои шансы», - признал Ханс-Дитер Флик.

Сегодня команда Германии сенсационно уступила сборной Японии. Ведя в счете 1:0 немцы умудрились пропустить два мяча и проиграть матч, несмотря на статус фаворита.

Теперь для выхода в следующий круг «бундестим» необходимо удачно сыграть в матчах со сборными Испании и Коста-Рики.

Как сообщалось, сегодня сборная Испании разгромила Коста-Рику со счетом 7:0. Дублем отметился нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, по голу забили Дани Ольмо, Асенсио, Гави, Солер и Мората.

Теги:
Новости по теме
Сборная Испании забила больше 100 голов на чемпионатах мира
Семь безответных мячей забили испанцы в ворота Коста-Рики на ЧМ-2022
Сенсационную победу над Германией одержали японцы на ЧМ-2022
Читайте также
Сборная Испании забила больше 100 голов на чемпионатах мира
Семь безответных мячей забили испанцы в ворота Коста-Рики на ЧМ-2022
Сенсационную победу над Германией одержали японцы на ЧМ-2022
Обзор мундиаля. 23 ноября
Уникальным достижением отметился игрок сборной Хорватии на ЧМ-2022
ЧМ-2022: Хорватия и Марокко голов не забили
Германия — Япония: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022: Саудовская Аравия объявила выходной в честь победы над сборной Аргентины
Новости партнеров
Популярное
1 Как изменилась численность населения в городах-миллионниках Казахстана за 10 лет
2 Германия — Япония: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
3 Космический корабль «Орион» приблизился к  Луне на 130 км и сделал снимок Земли
4 Новую модель управления пригородами Астаны, Алматы и Шымкента внедрят в РК
5 Несколько городов Турции снова трясло

Лента новостей