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Причину покраснения воды у берегов Каспия назвали экологи
12 Октября 2022, 14:56

Причину покраснения воды у берегов Каспия назвали экологи

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео сброса грязной коричневой воды из водосброса в Каспий в пригороде Актау. Специалисты департамента экологии выявили нарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Слив коричневой воды в Каспий прокомментировали в департаменте экологии Мангистауской области.

Руководитель департамента Руслан Тукенов отметил, что сброс на данный канал ведут ТОО «Каспийский завод опреснения воды» и спортивный комплекс «Орбита». Специалисты департамента экологии по Мангистауской области оперативно выехали на место происшествия, провели осмотр зоны загрязнения вдоль канала. В ходе проверки отобраны пробы воды из источника выпускного трубопровода ТЭЦ №1 в Каспийское море, из источника слива в канал ТОО «МАЭК-Казатомпром» и из источника сливного трубопровода ТОО «Опреснительный завод Каспий».

«По результатам взятых проб выявлено превышение содержания железа и фосфата, меди в пробе из источника сливного трубопровода ТОО «Опреснительный завод Каспий» и из источника выводного трубопровода ТЭЦ №1 в Каспийское море. По выявленным фактам в установленном законодательством порядке примут необходимые меры и сообщат о результатах проделанной работы», - сказал Руслан Тукенов.

Кадр из видео/lada.kz


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