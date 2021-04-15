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Причину подтопления населенного пункта Жибек жолы назвал Юрий Ильин

Автор:  
Серик Сабеков
15 Апреля 2021, 14:34
Причину подтопления населенного пункта Жибек жолы назвал Юрий Ильин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин назвал причину подтопления населенного пункта Жибек жолы в пригороде столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обвалование, которое провели в прошлом году, в районе населенного пункта Жибек жолы, это непосредственно пригород города Нур-Султана, здесь опять же сработал человеческий фактор. Кому-то потребовалось срочно проехать на тракторе, он это заграждение разрушил, и, соответственно, с приходом большой воды – это вода пришла в населенный пункт», - сказал Юрий Ильин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что сейчас сотрудники МЧС проводят откачку и ликвидацию этих брешей, чтобы не было дальнейшего распространения воды на поселок.

Ранее глава МЧС рассказал о паводковой ситуации в республике.

«Если говорить о состоянии снежного покрова, то на территории Казахстана наблюдается пока остаточные явления снежных заносов, которые у нас спровоцировала погода в конце февраля и начале марта, где-то около 10% общей территории Казахстана. Это в основном территория: Акмолинской, Северо-Казахстанской, частично Костанайской областей, но и предгорные, горные районы непосредственно Восточно-Казахстанской и Алматинской областей», - сказал Юрий Ильин. Министр добавил, что в целом с начала февраля месяца были проведены заседания комиссий по ЧС, в том числе и заседания Правительства по данному вопросу, где были определены конкретные мероприятия и даны поручения по подготовительным работам к предстоящему паводковому периоду.


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