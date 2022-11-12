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Причину перебоев на АЗС сжиженного газа пояснили на Атырауском НПЗ

Автор:  
Виктор Сутягин
12 Ноября 2022, 19:50
Причину перебоев на АЗС сжиженного газа пояснили на Атырауском НПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский НПЗ сократил выпуск сжиженного нефтяного газа в связи с плановым ремонтом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось 10 ноября, в области на заправках наблюдался дефицит сжиженного нефтяного газа. Производственная программа ТОО «Атырауский НПЗ» разрабатывается ежемесячно. Согласно утвержденной производственной программе с учетом планово-предупредительных работ план выработки сжиженного газа с 1 по 8 ноября 2022 года составил 427 тонн. На 9 ноября выработано и отгружено 640 тонн, что на 212 тонн больше запланированного.

​Увеличение объема выработки газа в период планового ремонта предусмотрено во избежание создания его дефицита в Атырауской области. Дополнительно, для обеспечения области с 9 ноября отгружается переходящий с октября остаток в количестве 270 тонн, находившийся на хранении в ТОО «ПХСНГ» и предназначавшийся для технологических нужд завода.

​Об утвержденной производственной программе на октябрь-ноябрь 2022 года с запланированным количеством выработки сжиженного газа ТОО «АНПЗ» официально проинформировал Министерство энергетики РК и акимат города Атырау до начала ремонта»,- сообщила пресс-служба предприятия.

Проинформировав, что по окончании планово-предупредительного ремонта ежесуточный объем выработки сжиженного нефтяного газа на АНПЗ составит 350-400 тонн в сутки.


Энергетика   Атырауская область   Атырау  
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