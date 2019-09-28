Причину отсутствия казахской версии фильма «Томирис» объяснил Акан Сатаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие два-три дня будет доступна версия фильма «Томирис» на казахском языке. Об этом сообщил режиссер кинокартины Акан Сатаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По многочисленным вопросам зрителей и журналистов - есть ли озвучивание на казахском языке? Безусловно. У нас есть полноценная версия на казахском языке, более того, она у нас приоритетная. Но в связи с выявленными грамматическими ошибками на латинице в финальных титрах - в фамилиях и именах – мы юридически не могли выпустить в прокат фильм в таком виде! Сейчас экстренно решаем возникшую проблему... Мы очень сожалеем о случившемся и не ищем оправдания, но очень надеемся на ваше понимание! Приносим свои глубочайшие извинения за несвоевременное предоставление казахской версии фильма», - написал Акан Сатаев на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что «в ближайшие два-три дня этот вопрос будет решен, и просмотр фильма на казахском языке станет доступным во всех кинотеатрах страны».

Напомним, 25 сентября в столице состоялась премьера исторической драмы «Томирис».

Ранее в АО «Казахфильм» рассказали о бюджете кинокартины. Так, съёмки исторической драмы обошлись в менее чем 10 млн долларов.