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    17:47, 05 Март 2021 | GMT +6

    Причину отключения электроэнергии в центре Алматы объяснили в акимате

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Повреждение воздушных линий электропередач повлекло отключение электроэнергии в одном из секторов Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С утра 5 марта горожане одного из больших жилых секторов Алматы жаловались на отключение света и на постоянные перепады напряжения.

    Как прокомментировали в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, отключение электроэнергии произошло из-за повреждения воздушной линии электропередач напряжением 35 киловольт.

    «По информации АО «Алатау Жарык компаниясы», повреждение ВЛ 35 кВ около 9:30 утра привело к понижению частоты электротока в высоковольтной сети и срабатыванию системы автоматической частотной разгрузки (АЧР) на подстанции ПС-4 с дальнейшим отключением от электричества зданий, расположенных в контуре улиц Карасай батыра - Байтурсынова - Жандосова - Тимирязева - Жарокова»,- сообщили в управлении.

    Тем не менее электроснабжение всех потребителей этого городского массива в данный момент восстановлено.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Энергетика Акимат Алматы ЖКХ Происшествия
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