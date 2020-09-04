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Причину обрушения облицовки пятиэтажного дома назвали в Алматы

4 Сентября 2020 23:23
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Причину обрушения облицовки пятиэтажного дома назвали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы за 10 дней планирует восстановить сорванную ветром облицовку жилого дома в мкр. Зердели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В результате порывистого ветра, произошло разрушение отделки торцевой части фасада дома. Причина - затекание дождевых вод через стыки парапетных отливов, в процессе замерзания осадков в холодные периоды произошло выдавливание и отслоения утеплителя от стены дома, вследствие чего образовалась воздушная прослойка между стеной дома и утеплителем», - объяснили в акимате Алматы.

По данным акимата, дом № 36 в мкр. Зердели введен в эксплуатацию в 2012 году. Как заверили в городской администрации, принимаются меры для восстановления фасада торцевой части дома в течение 10 дней.

Напомним, сегодня облицовка слетела с пятиэтажного дома в одном из микрорайонов Алматы.

«Инцидент произошел 4 сентября в 12:55 часов дня в микрорайоне Зердели, дом 1/36 Алатауского района. Сильный ветер сорвал часть облицовки пятиэтажного жилого дома с западной стороны на площади около 40 м.кв. Жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники акимата Алатауского района. Представителями КСК выставляется ограждение», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента по ЧС Алматы.

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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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