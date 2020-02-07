Причину нехватки онкологического препарата объяснили в «СК-Фармация»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причину нехватки онкологического препарата «Дабрафениб» для пациентов с меланомой пояснили в едином дистрибьюторе «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается нехватки препарата «Дабрафениб». Препарат вошел в список единого дистрибьютора только в апреле 2019 года. Это новая схема лечения и государство в рамках расширения покрытия онкологических больных эту схему ввело в апреле прошлого года. Соответственно, мы провели закупки с июня 2019 года, и этот препарат начал доставляться по всей республике», - рассказал исполняющий обязанности председателя «СК-Фармация» Берик Шарип на брифинге для журналистов.

Он отметил, что в этом году контракт по закупу лекарства заключался напрямую со швейцарской компанией Novartis.

«Были достаточно непростые переговоры. Мы договорились о том, что из Швейцарии препараты будут доставляться напрямую. Задержка была достаточно небольшая, потому что в декабре с учетом возможного перехода из года на год мы создали запас лекарств, которыми мы в январе обеспечивали. Однако в связи с небольшой задержкой данный препарат был поставлен в конце января», - пояснил Б. Шарип.

По его словам, любой препарат при поставке обязательно проверяется Национальным центром экспертизы лекарственных средств на предмет безопасности.

«Мы должны были провести оценку безопасности и качества поставляемого препарата. Соответственно, после получения сертификата 6 февраля мы заблаговременно по всей республике препарат развезли. 6 числа этот препарат начал выдавать полностью по Казахстану, всем пациентам», - отметил он.

Б. Шарип также сообщил, что в 2019 году в рамках бесплатного лекарственного обеспечения по онкологии было поставлено 148 наименований на общую сумму 36,9 млрд тенге.

«Начиная с 2020 года в рамках ОСМС список препаратов, в том числе по онкологии был расширен. С 2020 года мы будем поставлять 189 наименований, на которые медицинские организации подали заявки на сумму 56,8 млрд тенге. Начиная с 5 января, лекарственные препараты отгружаются по всем стационарам. В общий список единого дистрибьютора вошло 1385 наименований. Заявки были собраны на 256 млрд тенге, из которых на 248 млрд тенге лекарственные препараты закуплены, поставлены. На текущий момент мы отгрузили лекарственные препарата по всей республике на сумму 25 млрд тенге», - проинформировал Б. Шарип.