12 Августа 2022 14:43

Причину многократного заражения коронавирусом назвала врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выявляется многократное заражение различными штаммами коронавирусной инфекции. Об этом заявила проректор по клинической работе, доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории Бахыт Кошерова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть много повторных случаев заболевания. Это связано с тем, что есть многократное заражение различными штаммами SARS-CoV-2, в том числе различными вариантами одного штамма, в частности «омикрон» - BA.1, BA.2., BA.3, ВА.4», - сказала Бахыт Кошерова на пресс-конференции в СЦК.

Доктор добавила, что в инкубационный период существует высокий риск заразить окружающих людей.

«Более 95% пациентов с КВИ лечатся на дому – это лица с легкой, бессимптомной формой COVID-19. Пациентам с легкой и средней степенью тяжести заболевания во время амбулаторного лечения рекомендуется сохранять двигательный режим, принимать достаточный объем жидкости, следить за температурой тела, частотой пульса, дыхания, сатурацией», - отметила врач.