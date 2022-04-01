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Причину многочасовой пробки на дорогах во время бурана назвали в акимате Нур-Султана

Автор:  
Акбота Кузекбай
1 Апреля 2022, 16:39
Причину многочасовой пробки на дорогах во время бурана назвали в акимате Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причину автомобильного затора во время сильного бурана объяснили в Есильском районе Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях пользователи поделились, что на дороге от стелы «Астана жулдызы» до ЖК «Лесная поляна», расположенного в Косшы, образовалась огромная автомобильная пробка. Случай произошел 29 марта во время непогоды.

«Люди стоят в пробке более 5 часов», - написал пользователь сети.

В акимате Есильского района объяснили причину, связанную с продолжающимся затором.

«29 марта в условиях сильного штормового бурана для безопасности граждан данный участок дороги был перекрыт дорожной полицией с 18:00 часов из-за отсутствия видимости на трассе. К сожалению, это единственная, но оправданная мера в таких ситуациях, к тому же имеющая многолетнюю практику. В этой связи, движение специализированной техники, как и всего автотранспорта, находящегося там, было заблокировано», - рассказали в Есильском районе столицы.

Отмечается, что в этот промежуток времени водитель автобуса совершил ДТП, которое в последствии парализовало движение всех машин по направлению в Косшы.

«После разрешения ситуации автобус отъехал от места ДТП, что позволило снегоуборочным машинам прочистить дорогу по маршруту», - уточнили в акимате.

Напомним, что 29 марта в столице и ряде регионов резко ухудшилась погода. В связи с непогодой был создан оперативный штаб ДЧС города Нур-Султана по ликвидации ЧС на дорогах.


Астана   ДТП   Акимат   Транспорт   Дороги   Погода  
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