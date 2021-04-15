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    09:21, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Причину массовой гибели рыбы на реке изучают в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области назвали причину массовой гибели рыбы в речке Чапка. Как сообщили специалисты, замор рыбы произошел из-за полного промерзания водоема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    Видео берега, усыпанного мертвой рыбой, появилось в соцсети. Видео сопровождается комментарием жителя поселка:

    «14 апреля 2021 года, поселок Ленинский. Начало речки Чапка. Сколько рыбы задохнулось! Мелкий и крупный карп, карась. Весь берег усыпан рыбой», – говорит мужчина.


    Между тем, в региональном управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области сообщили, что замор рыбы произошел из-за полного промерзания водоема, глубина которого составляет от метра до полутора.

    «По данному факту уполномоченными органами осуществлён выезд с привлечением научной организации и ветеринарной службы. Отобраны пробы воды и рыб, по результатам которых патологии у рыб не выявлены», – уточнили в ведомстве.

    Напомним, гибель рыбы произошла недавно и в Актюбинской области. Количество собранной снулой рыбы «карась» на пруду Кузьмин составило 4 тонны. Организована работа по утилизации рыбы.


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Экология Видео Происшествия Павлодарская область
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