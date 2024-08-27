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    10:55, 27 Август 2024 | GMT +6

    Причину массовой гибели птиц ищут в Павлодарской области

    утка
    Фото: zoo-ekzo.com

    600 диких птиц погибли на озере Косшалкар в Павлодарской области около трех недель назад. Недавно столичные специалисты исключили из возможных причин гибели зоонозные инфекции – птичий грипп и болезнь Ньюкасла, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В основном на озере погибли дикие красные утки. Сначала ветеринары говорили о 150 особях, но позже выяснилось, что погибших птиц в четыре раза больше.

    — 6 августа на территории озера Косшалкар Куркелинского сельского округа Баянаульского рай‌она зафиксирован падеж дикой‌ водоплавающей‌ птицы. Ветеринарными специалистами совместно с РГУ «Баянаульский‌ государственный национальный‌ природный‌ парк» осуществлен выезд на место для проведения эпизоотического обследования. Сотрудниками РГП «Национальный‌ референтный‌ центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК осуществлен отбор патологического материала у пяти голов дикой‌ птицы для исключения заболеваний «Высокопатогенный‌ грипп птиц», «Болезнь Ньюкасла». Согласно протоколу испытаний‌ от 23 августа, получен отрицательный‌ результат по вышеуказанным заболеваниям. Вместе с тем, ветеринарными специалистами осуществляется мониторинг ближайших водоемов на предмет падежа дикой‌ птицы, фактов падежа не зарегистрировано, — сообщили в областном управлении ветеринарии.

    Чтобы установить причины гибели птиц, осуществлен отбор проб почвы, воды и растительности на территории озера Косшалкар. Как сообщили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, результатов исследований еще нет, но специалисты предполагают, что птицы могли погибнуть из-за отравления пестицидами с полей на границе Баянаульского района Павлодарской области и Карагандинской области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Природа Экология Происшествия Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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