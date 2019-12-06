Причину массового заболевания курсантов Военного института выясняют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Военном институте Национальной гвардии в Петропавловске прокомментировали массовое заболевание курсантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сразу 54 курсанта института пожаловались на кишечное расстройство. Заместитель начальника учебного заведения Савердин Имиров подчеркнул, что ни о каком отравлении речь не идет.

«25 ноября, в выходной день, курсанты обратились в медицинский пункт Военного института с расстройством желудка. Было проведено обследование. Курсантам оказана помощь. Проводится служебное расследование. Органами военной полиции проводится дознание», - прокомментировал С. Имиров.

Источник заболевания пока не найден. По словам С. Имирова, обследование прошли не только заболевшие курсанты, но и 361 курсант дополнительно сдали анализы. Результаты анализов показали, что они не являются источником какого-либо заражения.

«Наши курсанты в выходные уходят в увольнение. Возможно, были какие-то внешние источники. Сейчас курсанты здоровы, учатся. Питание курсантов в институте организовано поставщиками услуг – аутсорсинг. Мы не имеем отношения к процессу подготовки пищи, только осуществляем контроль за раскладкой и полнотой предоставления пищи нашим курсантам», - проинформировал С. Имиров.

В столовой института питаются не только курсанты, но и дежурная служба, к которой относятся офицеры и военнослужащие по контракту.