Причину массового заболевания курсантов Военного института выясняют в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Военном институте Национальной гвардии в Петропавловске прокомментировали массовое заболевание курсантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сразу 54 курсанта института пожаловались на кишечное расстройство. Заместитель начальника учебного заведения Савердин Имиров подчеркнул, что ни о каком отравлении речь не идет.
«25 ноября, в выходной день, курсанты обратились в медицинский пункт Военного института с расстройством желудка. Было проведено обследование. Курсантам оказана помощь. Проводится служебное расследование. Органами военной полиции проводится дознание», - прокомментировал С. Имиров.
Источник заболевания пока не найден. По словам С. Имирова, обследование прошли не только заболевшие курсанты, но и 361 курсант дополнительно сдали анализы. Результаты анализов показали, что они не являются источником какого-либо заражения.
«Наши курсанты в выходные уходят в увольнение. Возможно, были какие-то внешние источники. Сейчас курсанты здоровы, учатся. Питание курсантов в институте организовано поставщиками услуг – аутсорсинг. Мы не имеем отношения к процессу подготовки пищи, только осуществляем контроль за раскладкой и полнотой предоставления пищи нашим курсантам», - проинформировал С. Имиров.
В столовой института питаются не только курсанты, но и дежурная служба, к которой относятся офицеры и военнослужащие по контракту.
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