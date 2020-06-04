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Причину гибели в озере 500 кг рыбы установили в СКО
4 Июня 2020 15:10
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области экологи установили, что стало причиной гибели 500 кг карася в озере Питное, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента экологии, рыба погибла из-за выброса сероводорода со дна озера.
«1 июня состоялось заседание межведомственной группы по факту гибели рыбы на озере Питное. Согласно протоколу заседания, гибель рыбы произошла из-за выброса газа», - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в мае в озере в районе М. Жумабаева зарегистрировали массовый замор карася. Пробы воды из водоема экологи брали на исследование.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, Экология,
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