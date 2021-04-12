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    13:54, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Причину гибели рыбы в реке Иртыш изучают экологи

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области подтвердил факт гибели рыбы в протоке реки Иртыш. Проводится анализ воды в реке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

    «9 марта по факту обращения о гибели рыбы в протоке реки Иртыш в районе парка «Samal» (ул. Карбышева 31) департаментом экологии по ВКО совместно с сотрудниками института рыбного хозяйства, инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов, ветеринарной инспекции был осуществлён оперативный выезд на место, в ходе которого был произведен визуальный осмотр места, и факт гибели рыбы был подтвержден», - сказано в сообщении департамента экологии по ВКО.

    Специалистами на месте был осуществлен сбор рыбы и проведен биологический анализ, в результате которого внешних и внутренних повреждений не обнаружено, были взяты пробы воды для инструментального анализа, осуществлен сбор рыбы для проведения исследований в рамках их компетенции. «Отрядом оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства управления природных ресурсов был осуществлен сбор рыбы из протока реки для последующей утилизации.

    О результатах анализа проб воды и рыбы будет сообщено дополнительно», - дополнили в ведомстве.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Экология Происшествия
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