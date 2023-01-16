Причину гибели людей на железнодорожных путях назвали в МВД РК

16 Января 2023, 11:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел сообщили о том, что несмотря на принимаемые меры, ежегодно на железнодорожных путях и прилегающей территории получают травмы и гибнут люди. В ведомстве назвали причину трагических происшествий на ж/д путях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 36 фактов экстренного торможения поездов. Из них 26 фактов связаны с нахождением на железнодорожном полотне животных, а 7 фактов - из-за людей. В связи с использованием стоп-крана - 1, одно торможение связано со сходом вагонов, одно из-за посторонних предметов на железнодорожном пути», - пояснила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

В ведомстве отмечают, что несмотря на принимаемые меры, ежегодно на железнодорожных путях и прилегающей территории получают травмы и гибнут люди.

«Как правило, это происходит из-за банального игнорирования простых правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Так, 5 января на перегоне Шорнак – Туркестан Кызылординской области машинист грузового поезда совершил наезд на человека, который переходил пути в неустановленном месте. Мужчина был доставлен в районную больницу, но от полученных травм скончался. По данному факту начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», - добавила Шугыла Турлыбек.

На минувшей неделе полицейские в течение суток раскрыли почти 1600 преступлений.