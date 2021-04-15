Причину гибели карася в протоке реки Карасу пояснили экологи
В тот же день сотрудниками Инспекции совместно с Департаментом экологии по Павлодарской области, Управлением недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области и Алтайского филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» произведено обследование водоема.
Количество собранной снулой рыбы - карася - составило 200 кг. Проведен отбор проб воды для проведения лабораторных исследований. Предварительной причиной гибели рыб является недостаток растворенного в воде кислорода в зимнее время.
Специалистами Департамента экологии Павлодарской области и ТОО АФ «НПЦ рыбного хозяйства» произведено вскрытие отдельных экземпляров рыб, по результатам вскрытия сделано заключение об отсуствии патологии и иных причин гибели. Собраная рыба утилизирована с учетом санитарных норм.