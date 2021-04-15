РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:51, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Причину гибели карася в протоке реки Карасу пояснили экологи

    None
    None
    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 14 апреля от Зайсан-Иртышской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства поступило сообщение о гибели рыб на отшнурованном от реки Иртыш водоеме - протоке Карасу, в сельской местности п. Потанино Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook Комитетf рыбного хозяйства МЭГПР РК.

    В тот же день сотрудниками Инспекции совместно с Департаментом экологии по Павлодарской области, Управлением недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области и Алтайского филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» произведено обследование водоема.

    Количество собранной снулой рыбы - карася - составило 200 кг. Проведен отбор проб воды для проведения лабораторных исследований. Предварительной причиной гибели рыб является недостаток растворенного в воде кислорода в зимнее время.

    Специалистами Департамента экологии Павлодарской области и ТОО АФ «НПЦ рыбного хозяйства» произведено вскрытие отдельных экземпляров рыб, по результатам вскрытия сделано заключение об отсуствии патологии и иных причин гибели. Собраная рыба утилизирована с учетом санитарных норм.


    Теги:
    Экология Павлодарская область
    Сейчас читают
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!