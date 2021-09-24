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    11:42, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Причину экстренной посадки Boeing-767  назвали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Самолет марки Boeing-767 приземлился в международном аэропорту Атырау по техническим причинам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «23 сентября в 21 час 35 минут в международном аэропорту Атырау совершил вынужденную посадку самолет марки Boeing-767. Причина - техническая неисправность системы ГСМ. Борт следовал по маршруту «Нур-Султан-Стамбул».

    Самолет принадлежит авиакомпании Air Astana, на борту находились 205 пассажиров, в том числе 5 детей и 5 членов экипажа.

    4 пассажира, находившиеся в самолете, выехали домой к родственникам, проживающим в г. Атырау, 2 пассажира вылетели другим самолетом в г. Нур-Султан, остальные 199 пассажиров были размещены в гостинице «Sulo Hotel». Ведутся работы по техническому восстановлению и ремонту самолета. 24 сентября в 14 часов 00 минут планируется вылет самолета марки Boeing-767 в г. Стамбул»,- сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.



    Теги:
    Атырауская область Транспорт Главная
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