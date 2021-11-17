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Причину добрых отношений Казахстана со всеми странами назвал Нурсултан Назарбаев

17 Ноября 2021 17:15
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Причину добрых отношений Казахстана со всеми странами назвал Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев назвал факторы, способствующие многовекторности Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас другого выхода, как быть многовекторным государством, нет. На севере и западе мы граничим с Россией - протяженность границ 7,5 тыс. км. Другой такой нет. Ну и исторически переплетенные с Россией, несколько столетий вместе. С восточной стороны у нас с КНР 1,7 тысячи км граница. И на юге с нашими соседями, с исламским миром. Вот такая география. Как говорится, сам Бог велел нам быть многовекторными», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

Елбасы признал, что наша страна за многовекторность нередко подвергается критике.

«Конечно, это сложный вопрос, нас часто критикуют за это – с кем вы? У нас самые добрые отношения с Россией, образцовые; у нас очень хорошие отношения с КНР – торговля и инвестиции растут неимоверно. Мы являемся транспортным хабом, торгуем и пропускаем через себя грузы из Китая в Европу и назад. Добрые отношения имеем с США, с Евросоюзом – у нас есть соглашение об экономическом широком сотрудничестве и с исламским миром. Я не вижу в этом никакой сложности», - отметил Первый Президент страны.

«Я тоже анализирую, думаю об этом, весь вопрос в неимоверных амбициях политиков, которые приходят во власть и считают себя, несмотря на то, имеет государство потенциал или не имеет, но он должен себя показать большим и великим – мы стали независимыми и теперь мы можем все. Мы все зависимые в этом мире друг от друга. Эта взаимозависимость – это наша жизнь. Поэтому надо считаться с тем, что говорит оппонент, находить компромисс и приходить (к единому мнению - прим. авт.)», - заключил Н. Назарбаев.


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#Внешняя политика Казахстана   #Первый Президент - Елбасы   #Международная деятельность РК   #АСТАНА КЛУБ-2021  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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