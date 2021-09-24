Причину блокировки счетов более трех тысяч компаний объяснили в ДГД столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Департамента госдоходов (ДГД, прим.ред.) по городу Нур-Султан Таукен Ошакбаев объяснил, за что были заблокированы счета более 3 тысяч компаний в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что эти действия были осуществлены в рамках реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования налога на добавленную стоимость.

«В начале пилота по городу Нур-Султан было заблокировано 600 компаний полностью. То есть, это те компании, которые работали так называемыми «обнальными конторами». Почему такой пилотный проект, потому что у нас сейчас есть информационная система, полностью позволяющая нам ЭСФ (электронная счет фактура, прим.ред.). Раньше ЭСФ не было, поэтому, когда ЭСФ ввели уже можно в автоматическом режиме фильтровать компании, деятельность которых рисковая. Этот пилот подразумевает именно риск-сделки», - пояснил Таукен Ошакбаев в ходе заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей города Нур-Султан.

Спикер назвал количество компаний, чьи счета были заблокированы в последнее время.

«На сегодняшний день у нас 3 551 заблокированных, это по городу Нур-Султан, из них 29% пересмотрели свои налоговые обязательства и соответственно им разблокировали счета», - добавил Таукен Ошакбаев.

Ранее сообщалось, что в столице состоялось заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей города Нур-Султан.

В ходе заседания было отмечено, что в палату предпринимателей города Нур-Султан вновь поступают жалобы на действия налоговых органов столицы. Субъекты МСБ жалуются на необоснованную блокировку счетов и ИС ЭСФ, а также нанесение урона деловой репутации вследствие направления партнерам извещений о якобы высокой степени риска их бизнеса.

Указанная «работа» проводится ДГД в рамках реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования налога на добавленную стоимость, который был разработан с целью снижения уровня теневой экономики и раннего предупреждения налоговых нарушений со стороны «фирм однодневок», преследующих цель уклонения от уплаты налогов, а также защиты добросовестных предпринимателей от них, искоренение рынка теневых услуг, предлагаемых «фирмами однодневками».