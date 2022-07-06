6 Июля 2022 18:18

Причиной взрыва на Тенгизе стал срыв фланцевого соединения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Причиной ЧП на Тенгизе, в результате которого два человека погибли и трое получили травмы, стал срыв фланцевого соединения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, ЧП с гибелью людей произошло сегодня на 42 участке завода по подготовке нефти 3-го поколения. При проведении гидротеста на трубопроводе произошел срыв фланцевого соединения, в результате которого на месте погиб человек, а второй скончался в больнице. Еще трое получили травмы. Травмированный работник ТОО «Onstream Kazakhstan», 1996 г.р., доставлен в хирургическое отделение областной больницы г.Атырау. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее ЧП прокомментировали в ТШО, а областном управлении здравоохранении сообщили о состоянии пострадавших.

Фото: businesswire.com