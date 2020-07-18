Причиной пожара в готическом соборе Святых Петра и Павла мог быть поджог

НАНТ. ВВС - КАЗИНФОРМ - Французские правоохранительные органы подозревают, что готический собор Святых Петра и Павла в Нанте, загоревшийся в субботу, был подожжен намеренно. Прокурор Пьер Сенн заявил, что в здании было три очага возгорания, и следствие расследует версию поджогов. Пламя уничтожило витражи и большой орган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте - одном из самых крупных во Франции - был ликвидирован, здание серьезно не пострадало.

На месте происшествия работали около 100 пожарных.

Этот пожар произошел через год после того, как огнем был значительно поврежден собор Парижской Богоматери.

Французские пожарные подтвердили, что основы сооружения от пожара не пострадали.

«Ущерб в основном нанесен органу, который, судя по всему, полностью сгорел. Платформа, на которой он был установлен, очень нестабильна и может обрушиться», - сказал журналистам глава местной пожарной службы Лоран Ферле.

Французская телекомпания BFM TV сообщает, что сотрудников пожарных служб вызвали на место происшествия около 07:44 по местному времени (05:44 по Гринвичу). Жителей призвали не подходить к собору.

Это уже не первый пожар в соборе Святых Петра и Павла. В 1972 году огонь повредил его крышу, после чего храм реставрировали в течение трех лет. Как передает Euronews, тогда на крыше были установлены бетонные балки вместо пострадавших от огня деревянных.

При этом в сгоревшем соборе Парижской Богоматери балки оставались деревянными, что и стало причиной серьезных повреждений.

Собор Святых Петра и Павла - один из самых крупных во Франции, он всего на шесть метров ниже Нотр-Дама. В 1944 году собор пострадал под бомбардировкой англо-американских союзников, воевавших с нацистами, которые оккупировали Францию.