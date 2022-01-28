Причиной масштабных лесных пожаров в Калифорнии стало сжигание свай в одном из домовладений

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Причинами лесных пожаров в штате Калифорния, перекинувшихся на обширную территорию штата, стали угли, оставшиеся от поджога свай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

Об этом заявили власти штата во вторник. Следствие установило, что пожар был вызван ветром, сдувающим угли от операции по сжиганию свай в одном из домохозяйств штата.

Начавшись на прошлой неделе в каньоне недалеко от поселка Биг-Сур, лесной пожар быстро распространился по территориям штатов Колорадо и Калифорния, подгоняемый ветром, дувшим со скоростью 50 миль в час (около 80 км в час) в направлении тихоокеанского побережья.

Власти штата были вынуждены перекрыть часть крупной автомагистрали California-1 на тихоокеанском побережье в обоих направлениях, а местных жителей призвали эвакуироваться после того, как огонь подошел вплотную к поселку Биг-Сур.

По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии (CalFire), пожар распространился на площади не менее 6 квадратных километров.

Между тем переменчивый ветер и повышенная влажность помогли пожарным справиться с огнем. Во вторник представители властей штата сообщили, что пожар локализован на 50%.

Департамент здравоохранения округа Монтерей в начале этой недели предупредил местных жителей о необходимости кипятить воду из-за возможного повреждения системной инфраструктуры в Калифорнии.

В Калифорнии уже давно наблюдается активный сезон лесных пожаров, но в последние годы, вызванный, по крайней мере частично, изменением климата, он стал более продолжительным и более суровым, передает Reuters.

Ранее, в сентябре, президент США Джо Байден оценил ущерб от последствий природных катаклизмов в 2021 году в США более чем в $100 млрд.

Американский лидер рассказал, что он своими глазами увидел последствия лесного пожара «Калдор» в Калифорнии. Он также посетил Луизиану, Нью-Йорк и Нью-Джерси, где оценил ущерб от урагана «Ида».

По мнению Байдена, природные катаклизмы будут происходить всё чаще. При этом он подчеркнул, что изменение климата вызывано деятельностью человека.

Сами американцы назвали пожар Колорадским в честь отправной точки в каньоне Пало-Колорадо.

На прошлой неделе в социальных сетях распространились фотографии моста Биксби, известного своим присутствием в ряде телешоу и кинофильмов.



