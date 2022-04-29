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    11:34, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Причиной катастрофы самолета Bek Air стала несимметричная потеря свойств крыла судна

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщает о завершении расследования авиационного происшествия с воздушным судном Fokker-100 авиакомпании «Bek Air», которое произошло 27 декабря 2019 года на территории аэродрома г. Алматы.

    «Комиссия установила, что авиационное происшествие с воздушным судном АО «Bek Air» произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета. Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Согласно заключению комиссии, причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения.

    В соответствии с Законом «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации» №339-IV от 15 июля 2020 года, расследование авиакатастрофы осуществлялось комиссией, созданной уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.

    В соответствии с международным законодательством и законодательством Республики Казахстан, в работе Комиссии участвовали представители Бюро по безопасности Королевства Нидерландов (государственный орган по расследованию авиационных происшествий) и их советники – специалисты нидерландской компании Fokker Services B.V. (владельца сертификата воздушного судна типа Fokker), а также расследователи Межгосударственного авиационного комитета.

    В соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) и законодательством Республики Казахстан окончательный отчет по результатам расследования был согласован с Бюро по безопасности Королевства Нидерландов и Межгосударственным авиационным комитетом.

    27 декабря 2019 года самолет авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Два человека скончались в первые два часа по прибытию в клинику. Остальные 19 человек были выписаны на амбулаторное лечение. С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.

    Теги:
    МИИР РК Авиация Падение самолета авиакомпании Бек Эйр Происшествия Происшествия, ЧС Главная
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