Причиной катастрофы самолета Bek Air стала несимметричная потеря свойств крыла судна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщает о завершении расследования авиационного происшествия с воздушным судном Fokker-100 авиакомпании «Bek Air», которое произошло 27 декабря 2019 года на территории аэродрома г. Алматы.

«Комиссия установила, что авиационное происшествие с воздушным судном АО «Bek Air» произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета. Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно заключению комиссии, причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения.

В соответствии с Законом «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации» №339-IV от 15 июля 2020 года, расследование авиакатастрофы осуществлялось комиссией, созданной уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.

В соответствии с международным законодательством и законодательством Республики Казахстан, в работе Комиссии участвовали представители Бюро по безопасности Королевства Нидерландов (государственный орган по расследованию авиационных происшествий) и их советники – специалисты нидерландской компании Fokker Services B.V. (владельца сертификата воздушного судна типа Fokker), а также расследователи Межгосударственного авиационного комитета.

В соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) и законодательством Республики Казахстан окончательный отчет по результатам расследования был согласован с Бюро по безопасности Королевства Нидерландов и Межгосударственным авиационным комитетом.

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Два человека скончались в первые два часа по прибытию в клинику. Остальные 19 человек были выписаны на амбулаторное лечение. С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.