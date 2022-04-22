Причиной двойных штрафов за нарушения ПДД являются технические сбои

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления административной полиции ДП города Нур-Султана Елжан Чупеков объяснил причину случаев, когда к автомобилистам приходят двойные штрафы за одно и то же нарушение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как и в любой технике - на миллион, конечно, бывают такие ошибки. Но они происходят не часто, это чисто технические ошибки. В таких случаях гражданам просто необходимо обращаться к нам, и мы будем проводить проверки. То есть, у нас там полностью исключен человечески фактор. Это все происходит по техническим причинам», - пояснил Е. Чупеков в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Ранее в социальной сети пользователи жаловались на то, что им присылают два штрафа с указанием почти одного и того же времени нарушения или же штрафы за не совершенные нарушения.

«У меня один вопрос по штрафу за превышение скорости. Мне прислали два штрафа, за превышение скоростного режима. Первый от 28.12.2021 г. в 10-17 мин., а второй от 28.12 2021 г. в 10-20 мин. По первому, штраф - 7 293 тенге, а по второму - 15 315 тенге. В одно время с разницей в 3 мин. (это важно) я заплатила, но хотела узнать правомерно или нет? Мне кажется, что я заплатила две суммы за одно и тоже нарушение. Так как первое превышение заснял «Сергек», который расположен по направлению движения, а второе заснял «Сергек» через 3 мин. с противоположного направления. Если с противоположной стороны, то «Сергек» должен заснять машину сзади. Но мне предписание прислали 2 оба спереди», - написала на своей странице пользователь Facebook Гульнур Абишева.