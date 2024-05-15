Причины суицидов среди подростков назвали прокуроры СКО

В Северо-Казахстанской области прокуроры отмечают снижение попыток суицида среди подростков на 14%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такие данные привел на брифинге старший помощник прокурора области Виктор Найда.

— В основном, это дети, обучающиеся в средних общеобразовательных и средне-профессиональных учреждениях. Половина из них воспитывалась в неполных семьях, в том числе у родственников. Результаты опросов родственников погибших и лиц, совершивших попытку суицида, указывают на то, что основными причинами являются недопонимание и ссоры в семье, обиды на сверстников, одиночество и чувство отверженности. К суицидальному поведению приводят семейные конфликты, развод родителей, слабые отношения между родителями и детьми, тяжелое материальное положение семьи, — прокомментировал В. Найда.

Окружающими факторами риска являются физическое и психологическое насилие в учебных заведениях и буллинг.

— Под эгидой прокуратуры созданы мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, акиматов, ювенальной полиции и других заинтересованных лиц. Они посещают семьи и лиц, которые находятся в зоне риска, места, где могут быть совершены разного рода правонарушения. По состоянию на 1 мая произведен объезд 2 003 семей, или 17% от общего количества. Это неполные семьи, малоимущие, неблагополучные и те, в которых проживает лицо, ранее осужденное за уголовное правонарушение. Выявлены факты непосещения детьми школы, буллинга, нахождения в условиях, создающих угрозу их здоровью, невыполнения родительских прав законными представителями, — сообщил В. Найда.

За неисполнение родителями и законными представителями обязанностей по воспитанию и образованию детей к ответственности привлечены 107 человек. Из-за угрозы здоровью органы опеки и попечительства отобрали восемь детей. На рассмотрении в суде находятся семь исков о лишении и ограничении в родительских правах. Прокуроры выявили 30 семей, где дети находились в трудной жизненной ситуации.