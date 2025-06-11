Причины снижения рождаемости назвали в ООН

На основе академических исследований и данных опроса ЮНФПА, проведенного в 14 странах, где проживает более трети населения планеты, авторы доклада пришли к выводу: каждый пятый человек в мире считает, что не сможет иметь столько детей, сколько хочет.

Среди ключевых причин, которые называли респонденты, — высокая стоимость воспитания детей, нестабильность в сфере труда, нехватка доступного жилья, беспокойство о будущем мира и отсутствие подходящего партнера. Как подчеркивается в докладе, на возникновение этих факторов влияют экономическая нестабильности и сексистские нормы.

— Огромное число людей не могут создать такие семьи, какие они хотят, — заявила исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем. — Проблема — не в отсутствии желания, а в отсутствии выбора, и это имеет серьезные последствия для каждого и для общества в целом. Это и есть реальный кризис рождаемости. Ответ — в том, чтобы откликнуться на запросы людей: оплачиваемый семейный отпуск, доступная репродуктивная медицина и поддержка со стороны партнеров.

Цифры, представленные в докладе, рисуют тревожную картину. Более половины респондентов назвали экономические причины препятствием для того, чтобы иметь желаемое количество детей. Каждая третья женщина сталкивалась с незапланированной беременностью. 40 процентов опрошенных старше 50 лет заявили, что не смогли иметь столько детей, сколько хотели. 11 процентов сообщили, что неравномерное распределение обязанностей по уходу в семье подрывает их способность к родительству.

Проблема — не в отсутствии желания, а в отсутствии выбора

Авторы доклада предостерегают страны от упрощенных или тем более принудительных мер по увеличению рождаемости — таких как единовременные выплаты при рождении детей или введение целевых показателей фертильности. Подобные подходы, как правило, неэффективны и могут нарушать права человека.

Вместо этого ЮНФПА призывает правительства расширить возможности людей, в том числе за счет инвестиций в доступное жилье, создание достойных рабочих мест, введение достойно оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и предоставление полного спектра услуг в сфере репродуктивного здоровья.

Кроме того, ЮНФПА подчеркивает необходимость устранения всех форм гендерного неравенства, препятствующего принятию свободных решений в семье. Это, например, трудовые нормы, вытесняющие женщин с работы, отсутствие гибкого оплачиваемого отпуска для мужчин и стигматизация вовлеченного отцовства, нехватка доступных услуг по уходу за детьми, ограничения в области репродуктивных прав, включая доступ к абортам и лечению бесплодия, расхождения в гендерных установках у молодых мужчин и женщин, приводящие к одиночеству.

Для поддержки семей в каждой стране потребуется индивидуальный набор экономических, социальных и политических мер. ЮНФПА готова поддержать политиков в разработке решений, которые обеспечат соблюдение прав и свободы выбора для всех.