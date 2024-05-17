Причины неисполнения плана по бюджету 2023 года назвали в Минфине РК

Поступления бюджета за 2023 год исполнены на 99,9% и составили 19 трлн 296 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Расходы исполнены на 22 трлн 417 млрд тенге или 99,6%. Дефицит бюджета составил 3 трлн 121 млрд тенге или 2,6% к ВВП (119 251,1657 млрд тенге). Годовой план по доходам республиканского бюджета на 2023 год исполнен на 99,9% или при плане 19,1 трлн тенге в бюджет поступило 19 трлн тенге, — сказал Даурен Темирбеков в ходе презентации отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год в Мажилисе.

В том числе, согласно озвученным данным, собственные доходы РБ (без учета трансфертов) составили 14,5 трлн тенге или 99,3% к плану на 2023 год (план на 2023 год — 14,6 трлн. тенге). План не исполнен на 101 млрд. тенге.

В структуре доходов республиканского бюджета порядка 89% занимают налоговые поступления, план по которым исполнен на 90,4%, при плане 14,3 трлн тенге в бюджет поступило 12,9 трлн тенге (или сумма неисполнения по налогам составила 1,4 трлн тенге).

— Неисполнение плана сложилось в основном за счет следующих налогов: КПН (1 трлн 76 млрд тенге), НДС на импорт (415 млрд тенге), НДПИ (209 млрд тенге) и ЭТП на сырую нефть (118 млрд тенге), — пояснил Даурен Темирбеков.

Основными причинами неисполнения плана, по словам вице-министра, являются:

снижение цен на основные экспортные товары за 2023 г. в сравнении с 2022 г. в среднем на 11,3% (алюминий — 16,8%, цинк — на 24%, свинец — на 0,8%, медь — 3,8%);

уменьшение доходов ряда крупных предприятий по причинам сокращения объема добычи, производства, поставок и увеличения логистических издержек в связи с геополитической ситуацией (к примеру, ССГПО, Казцинк, Qarmet);

снижение ставки ЭТП на 6,9% фактически сложившейся в течение 2023 года от прогнозного показателя (в уточненном прогнозе 85$, фактически за 2023 г. в среднем 79,1$ за 1 тонну), а также падением курса тенге с запланированных 470 до 456,2 тенге за 1 доллар США;

уменьшение объемов импорта со странами ЕАЭС (по предварительным данным сайта Бюро Нацстатистики) на 9,3% или меньше на 1 791,4 млн долл. (объем импорта за 2022 г. –19 255 млн долл. США, за 2023 г. — 17 463,7 млн долл. США) за счет проблем с логистикой и санкциями в отношении РФ. Из них, снижение импорта зафиксировано с РФ на 9,4% или меньше на 1 688,5 млн долл. (объем импорта 2022 г. — 17 880,6 млн долл. США, за 2023 г. — 16 192,2 млн долл. США) и с Республикой Беларусь на 16,4% или меньше на 148,8 млн долл. (объем импорта за 2022 г. — 905,5 млн долл. США, за 2023 г.- 756,7 млн долл. США).

Также в 2023 году бизнесу возвращен НДС на сумму 430 млрд тенге (за 2022 год возвращено 858,4 млрд тенге).