Причиненный в ходе беспорядков во Франции ущерб оценили в 1 млрд евро

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Глава союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье утверждает, что с начала беспорядков было полностью разграблено более 200 магазинов, разрушено 300 банковских отделений, пострадало 250 табачных лавок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель деловых кругов Франции в интервью Le Parisien сказал, что оценивает ущерб, причиненный предприятиям в результате беспорядков в 1 млрд евро.

«Пока рано называть точную цифру, но мы имеем более миллиарда евро, не считая ущерба для туризма. Видео беспорядков, которые распространились по всему миру, унижают имидж Франции» - заявил лидер самого влиятельного профсоюза работодателей Medef.

«Украли все, даже кассовые аппараты. Что касается компенсации, которая положена многим пострадавшим компаниям, даже маленьким, Жоффруа Ру де Безье уверяет, что «страховщики мобилизованы, чтобы действовать как можно быстрее, заинтересованные предприятия получат компенсацию».

На прошлой неделе министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал страховщиков продлить сроки подачи отчетности, быстро выплатить компенсацию пострадавшим и сократить франшизы.