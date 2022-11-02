Причиненный медиками вред будут восстанавливать казахстанцам

2 Ноября 2022, 17:00

2 Ноября 2022, 17:00

Причиненный медиками вред будут восстанавливать казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ряд нововведений, связанных с внедрением страхования профессиональной ответственности медицинских работников, внесут в казахстанское законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С их принятием также должно улучшиться качество медуслуг, оказываемых организациями здравоохранения. Соответствующий законопроект разработало Министерство здравоохранения для реализации задач, поставленных Главой государства на третьем заседании Национального совета общественного доверия. Президент поручил разработать и внедрить систему юридической, финансовой защиты и ответственности медработников, включая гарантирование профессиональной деятельности.

Как рассказал депутат Мажилиса, врач, кандидат медицинских наук Галымжан Елеуов, в рамках законопроекта разработана система вмененного страхования профессиональной ответственности медработников через действующие страховые компании. Страхователем в ней с 2023 года выступит сама медицинская организация (МО), а с 2025 года выплачивать страховые взносы МО и медработникам будут в равной доле, что приведет к солидарной профессиональной ответственности.

«Для расчета тарифных ставок по страхованию проведены актуальные расчеты по определению суммы страховой премии по шести профилям специальностей: хирургия, педиатрия, терапия, акушерство и гинекология, стоматология и средний медицинский персонал. Они, в свою очередь, подразделены на группы, к каждой из которых отнесены специальности, согласно вероятности наступления страхового случая. С учетом рисков рассчитаны минимальные, базовые и максимальные страховые взносы в разрезе специальностей врачей и средний медицинский персонал», – отметил Галымжан Елеуов.

При этом жалобы пациентов или их родственников будут рассматриваться медицинскими организациями на уровне службы внутреннего аудита с применением медиации и с привлечением профильных медицинских ассоциаций. В случае несогласия жалобы будут передавать в территориальные подразделения Комитета медицинского и фармацевтического контроля для предоставления экспертного заключения. При положительном вердикте материалы отправят в страховую компанию, где застрахована медорганизация, для выплаты компенсации.

Кроме того, законопроект предлагает гуманизировать уголовные правонарушения за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником и снизить санкционные меры статьи 317 УК РК.

Поправками также вводятся государственные и ведомственные награды: «Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген дәрігері» (Заслуженный врач РК), а также победителям республиканского конкурса «Лучший по профессии» с предоставлением единовременной выплаты.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены ввести обязательное страхование профдеятельности медработников. Это позволит повысить качество медицинской помощи и в целом повлияет на рейтинг здравоохранения Республики Казахстан на международной арене.

«Для реализации гарантированных государством прав для пациентов на возмещение вреда, необходимо поэтапное внедрение системы обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников», - сказала Ажар Гиният в Мажилисе на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

При этом Минздрав РК рассматривает модель страхования медработников США и Японии.

Также ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что с учетом вероятности наступления страхового случая рассчитаны минимальные, базовые и максимальные страховые взносы в разрезе специальностей врачей и среднего медицинского персонала. Вместе с тем, глава Минздрава прокомментировала возможные риски при внедрении обязательного профстрахования медработников.