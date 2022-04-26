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    12:17, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Причина гибели фламинго в Мангистауской области пока неизвестна - глава Минэкологии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информации о причине гибели фламинго в Мангистауской области пока нет. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, комментируя инцидент МИА «Казинформ».

    «Что касается фламинго, действительно, вчера появилась информация в социальных сетях о том, что молодой человек заснял около пяти особей погибших фламинго. Наши службы, областная территориальная инспекция с этим парнем связались. Съемка была проведена еще 10 дней назад», - сообщил Сериккали Брекешев журналистам на брифинге в Правительстве.

    «Тем не менее, наши инспекторы должны были вчера выехать, связаться с автором этого видео, определить место, где проводилась съемка и с выездом на место посмотреть и разобраться, взять анализы. По результатам анализов будет установлена причина гибели этих птиц», - сказал глава Минэкологии.

    Он также проинформировал о причине гибели птиц.

    «Сейчас пока такой информации нет. Вчера уже во второй половине дня они (инспекторы - прим.) должны были выехать. Это не в черте города, это в районе. Как будет информация, мы официальный пресс-релиз по этому вопросу дадим», - пообещал министр.

    Ранее в управлении животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК сообщили, что узнать точную причину гибели фламинго через две недели после обнаружения туш особей, не представляется возможным. При наружном осмотре следов пуль на птицах зафиксировано не было.

    Вчера мертвых фламинго обнаружили в песках села Сам Бейнеуского района. Видео с погибшими птицами появилось в сети, на кадрах видно, как минимум пять особей.

    Теги:
    Правительство РК Природа Экология Животные Минэкологии Правительство
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