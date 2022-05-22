22 Мая 2022 19:54

Причин для паники нет - бельгийские вирусологи об оспе обезьян

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Четвертый случай заболевания оспой обезьян был подтвержден в Бельгии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Пациент, который проходит в эти дни лечение в Валлонии, был связан с фестивалем, который прошел ранее в этом месяце в городе Антверпене. Два других случая заболевания оспой обезьян были также связаны с этим событием.

Вирусолог Марк Ван Ранст из университет города Левена призывает всех, кто посещал данное мероприятие, быть бдительными и направляться в ближайшее учреждение медицинской помощи при появлении симптомов заболевания.

Другой вирусолог Пит Маес считает, что отсутствуют причины для беспокойства по поводу крупной вспышки оспы обезьян в Бельгии. По его оценкам, жители страны старше 50 лет имеют иммунитет в результате вакцинации против оспы, которая продолжалась до 1981 года. Для всех остальных риск довольно невелик.

«Во всем мире существует несколько очагов вспышек данного заболевания. В Конго обычно ежегодно регистрируется около нескольких тысяч случаев заболевания, но в Европе вирус появляется в исключительных случаях. Это особенно интересный научный феномен, но беспокоиться не о чем. Оспа - серьезное заболевание, но причин для паники нет» - говорит В.Маес.

Вакцинация для молодых людей может произойти в какой-то период времени, но пока нет причин для ее начала. Вакцинация необходима только в том случае, если число случаев заболевания растет в геометрической прогрессии, отметил бельгийский вирусолог.



