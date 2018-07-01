Причастны ли госорганы к перекупке билетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Факты бронирования билетов госорганами рассмотрят в АО «Пассажирские перевозки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежесуточная норма бронирования - 1,5 тысячи для всех государственных органов. Вопросы, связанные с бронированием со стороны госорганов, нам предстоит их совместно с ними рассмотреть. Но факт, то, что предоставляется бронь - он имеется», - сказал директор департамента по сервису и работе с клиентами АО «Пассажирские перевозки» Алибек Султанов в кулуарах АДГСПК.

Еще одной проблемой дефицита билетов, по словам А. Султанова, является максимальный закуп билетов частными кассами.

«Результаты проверок совместно с региональных ДВД, ДГД, говорят о том, что кассы на момент выпуска пула билетов в общую массу максимально скупают билеты. Они знают, что июль, июнь, августы и национальные праздники становятся максимальной датой передвижения наших пассажиров. Соответственно, билеты выкупаются максимально, и создается дефицит. По его возникновению появляются, так называемые, «помогайки», которые за определенную сумму могут поменять ФИО пассажира «А» на ФИО пассажира «Б», - отметил спикер.

Он подчеркнул, что процент государственных касс ничтожно мал в сравнении с количеством частных касс.

«Из 4,5 тысяч касс только 208 - наши. Остальные - это частные. И каждый частник может взять себе определенное количество билетов либо с реальной целью удовлетворить потребности пассажиров, либо осуществить какие-то спекулятивные действия, направленные на обогащение, в том числе, и незаконным путем», - подчеркнул А. Султанов.