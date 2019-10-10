Прибывшим из «горячих» точек детям будет гарантированно оказываться помощь государства - МОН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гарантированную помощь государства детям, прибывшим из зон террористической активности, предусматривает законопроект «О статусе педагога». Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе презентации этого законопроекта в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также законопроектом расширяется компетенция министерства по координации мер, направленных на реабилитацию детей, прибывших из зон террористической активности, и отнесение данной категории к лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это делается для того, чтобы оказывать им гарантированную помощь государства. Вы знаете несколько операций «Жусан» уже было, достаточно большое количество детей возвратилось в Казахстан, здесь необходимо оказание реабилитационной помощи. Это все предусматривается», - сказал Асхат Аймагамбетов

Также было отмечено, что законопроектом расширяются профессиональные права педагога в части разработки и применения авторских методов обучения и воспитания, выбора учебных пособий, бесплатного пользования информационными ресурсами, выбора форм повышения квалификации и прохождения стажировок. В новом законопроекте предусмотрено 9 новых позиций по правам педагогов. Все они направлены на создание возможности для индивидуального развития учителя и совершенствование учебного процесса. Отдельно предусмотрены нормы по сокращению нагрузки на педагога путем установления запрета на привлечение к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок.