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Прибывших в Атырау россиян будут обслуживать в спецЦОНе

Автор:  
Виктор Сутягин
29 Сентября 2022, 18:35
Прибывших в Атырау россиян будут обслуживать в спецЦОНе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Прибывших в Атырау граждан России будут обслуживать в спецЦОНе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области, иностранных граждан прибывших на территорию города Атырау из Российской Федерации, будет обслуживать специализированный центр обслуживания населения. Он расположен по адресу: Северная Промзона, 69. Здесь граждане России могут получить государственные услуги по получению ИИН и временную регистрацию по месту жительства. Чтобы было меньше очередей, для россиян открыты дополнительные «окна».

График работы СпецЦОНа города Атырау - с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед и в субботу с 09:00 до 13:00.

В настоящее время гражданам России с 23 сентября по сегодняшний день 2754 раз оказана услуга по оформлению ИИН.
Ранее сообщалось, что в Атырау создан штаб по регулированию миграционного потока.


Атырауская область   мигранты   ЦОН   Атырау  
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