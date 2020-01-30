Прибывших из Китая с подозрением на коронавирус продолжают госпитализировать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 6 января текущего года 54 человека госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них в 16 случаях диагноз уже не подтвердился. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, с 6 января Минздравом РК приняты дополнительные усиленные меры по защите населения от возможного распространения коронавирусной инфекции. По поручению Президента Правительством РК создана специальная комиссия, разработан и реализуется план специальных мероприятий по защите населения. В первую очередь, это усиление санитарной защиты населения на границе Казахстана с Китаем», - сказал министр здравоохранения на брифинге для журналистов.

По информации Елжана Биртанова, за период с 6 января, когда был усилен санитарно-контрольный режим, границу пересекли 20 515 человек.

«Из них - 19 989 граждан Казахстана и 526 иностранцев. Все они проходят специальную санитарную проверку, в том числе термометрию, регистрируются. Если есть температурящие больные, они направляются в медучреждения. Все остальные граждане по месту жительства находятся под наблюдением - медицинский мониторинг осуществляется медорганизациями. На сегодняшний день мы установили контакт с 78 % - это 15 738 человек. В случае, если есть какие-то отклонения со здоровьем, также принимаются меры», - сообщил глава Минздрава.

«На данный момент в медучереждения, больницы было госпитализировано 54 человека с вирусной инфекцией, с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них уже у 16 человек диагноз не подтвержден. Они выздоровели и выписаны. На сегодняшний день в стационарах, инфекционных больницах у нас находятся 38 человек в особых условиях максимального санитарного наблюдения», - добавил министр.

Елжан Биртанов проинформировал, что всем прибывшим гражданам были разосланы дополнительно SMS-сообщения.