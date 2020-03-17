Прибывших из Китая и Южной Кореи казахстанцев поместят на домашний карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новом постановлении главного государственного санитарного врача рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казиинформ».

«Хочу сказать, что ситуация находится под контролем Правительства. Работает государственная комиссия, и все необходимые решения по распространению вируса и оказанию медицинской помощи населению в полном объеме принимаются. У нас есть все необходимые диагностические и медицинские средства», - сказал Елжан Биртанов на онлайн-брифинге.

Он также отметил, что усилен контроль на границах Казахстана.

«Хочу сказать, что помимо решения государственной комиссии сегодня вступило в силу новое постановление главного санитарного врача. Прежде всего, оно направлено на дальнейшее усиление контроля на внешней границе Казахстана. По ряду стран мы усилили. Например, в категорию 1 А вошли Франция, Иран, Италия, Испания, Германия и 1 Б - Китай, Корея и все страны Шенгенского соглашения. Поскольку гражданам иностранных государств уже в режиме ЧП въезд запрещен, речь идет о том, что граждане РК, прибывающие из стран категории 1 А, будут помещаться в обязательный карантин, а граждане, прибывающие из категории 1 Б будут помещаться на домашний карантин», - заявил министр.

«По решению эпидемиологов того или иного региона также граждане могут с домашнего карантин перемещены в стационарный карантин в случае, если есть опасность заболевания и распространения инфекции. В категории 2 это такие страны, как Филиппины, Катар, Индия, ОАЭ, Великобритания, Азербайджан, Таиланд, США. Для наших граждан, прибывших из этих стран, будет вводиться мониторинг путем обзвона по месту жительства», - сообщил глава Минздрава.

Ранее сообщалось о том, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане достигло 27 человек.