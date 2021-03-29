Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Прибывшие в ВКО карагандинские военные начали противопаводковые мероприятия

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Марта 2021, 16:42
Прибывшие в ВКО карагандинские военные начали противопаводковые мероприятия

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Прибывшей группировкой сил в Восточно-Казахстанской области начаты противопаводковые мероприятия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Согласно указания министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Восточный Казахстан прибыла группировка сил и средств из 50 человек личного состава механизированного сводного отряда воинской части 52859 и 8 единиц техники, 10-ти переносных мотопомп и 4-х плавательных средств из Карагандинской области. Прибывшие силы и средства дислоцируются на данный момент в Кокпектинском районе, селе Самарское и районе Алтай.

photo

Сегодня личный состав приступил к прочистке водопропускных труб, на участке расположенном в 70-ти километрах от села Самарское, находящемся в паводкоопасной зоне.

Одновременно в городе Алтае военные задействованы в мониторинге уровня пруда- накопителя, а также отводных каналов.

photo

Напомним, по информации ВК филиала РГП «Казгидромет», в связи с прогнозом положительного температурного фона на равнинной территории области ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока.

photo


Восточно-Казахстанская область   Карагандинская область   Армия   Паводок  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области