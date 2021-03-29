Прибывшие в ВКО карагандинские военные начали противопаводковые мероприятия

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Прибывшей группировкой сил в Восточно-Казахстанской области начаты противопаводковые мероприятия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Согласно указания министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Восточный Казахстан прибыла группировка сил и средств из 50 человек личного состава механизированного сводного отряда воинской части 52859 и 8 единиц техники, 10-ти переносных мотопомп и 4-х плавательных средств из Карагандинской области. Прибывшие силы и средства дислоцируются на данный момент в Кокпектинском районе, селе Самарское и районе Алтай.

Сегодня личный состав приступил к прочистке водопропускных труб, на участке расположенном в 70-ти километрах от села Самарское, находящемся в паводкоопасной зоне.

Одновременно в городе Алтае военные задействованы в мониторинге уровня пруда- накопителя, а также отводных каналов.

Напомним, по информации ВК филиала РГП «Казгидромет», в связи с прогнозом положительного температурного фона на равнинной территории области ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока.