Прибывшие казахстанцы без ПЦР-справок или паспорта вакцинации подлежат изоляции до трех дней
«Прибывшие граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан (за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящего приложения), при отсутствии справки и документа о получении вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР», - говорится в документе.
Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медико-санитарной помощи.
«После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 4 к настоящему постановлению. Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19, госпитализируются в инфекционный стационар», - уточнил главный санврач РК.
Напомним, сегодня опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова. Постановление вступает в силу с 15 июля.