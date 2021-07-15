Прибывшие казахстанцы без ПЦР-справок или паспорта вакцинации подлежат изоляции до трех дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прибывшие граждане Казахстана при отсутствии справки и паспорта вакцинации подлежат изоляции в карантинный стационар до трех дней. Об этом говорится в постановлении главного государственного санврача РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прибывшие граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан (за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящего приложения), при отсутствии справки и документа о получении вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР», - говорится в документе.

Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медико-санитарной помощи.

«После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 4 к настоящему постановлению. Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19, госпитализируются в инфекционный стационар», - уточнил главный санврач РК.

Напомним, сегодня опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова. Постановление вступает в силу с 15 июля.



