РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:56, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Прибывшие казахстанцы без ПЦР-справок или паспорта вакцинации подлежат изоляции до трех дней

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прибывшие граждане Казахстана при отсутствии справки и паспорта вакцинации подлежат изоляции в карантинный стационар до трех дней. Об этом говорится в постановлении главного государственного санврача РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прибывшие граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан (за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящего приложения), при отсутствии справки и документа о получении вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР», - говорится в документе.

    Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медико-санитарной помощи.

    «После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 4 к настоящему постановлению. Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19, госпитализируются в инфекционный стационар», - уточнил главный санврач РК.

    Напомним, сегодня опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова. Постановление вступает в силу с 15 июля.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!