Прибывшие из-за рубежа акмолинцы находятся на домашнем карантине

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Акмолинской области 36 из находящихся в стационарах пациентов пребывают в тяжелом состоянии. Все они не привиты против КВИ. Процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров составил 33%. Об этом сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области по заболеваемости коронавирусной инфекцией относительно стабилизировалась и характеризируется в пределах контрольных уровней. Напомним, 21 декабря область перешла в «зеленую» зону.

На 28 декабря шесть из 19 районов области еще находятся в «красной» зоне: Аршалынский, Егиндыкольский, Атбасарский, Бурабайский, Биржан Сал и Астраханский. Четыре района находятся в «желтой» зоне: Коргалжынский, Есильский, Жаркаинский, Аккольский.

«По состоянию на 28 декабря, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости КВИ на 10,7% с 349 до 315 случаев. Получают лечение в инфекционном стационаре – 254 пациента, в том числе 185 пациентов с диагнозом КВИ (+) и 69 пациентов с диагнозом пневмония (КВИ-). 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии, все они не привиты против КВИ. Процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров составил 33%», - отметила А. Мусина.

Как добавила главный госсанврач региона, 90% всей заболеваемости КВИ связано в текущем году с неоднократной мутацией коронавируса. В Казахстане проведено полногеномное секвенирование, по результатам которого установлено, что на сегодняшний день в республике в преобладающем большинстве циркулируют «Индийский» и «Британский штаммы». Вариант штамма коронавируса «Омикрон» не обнаружен.

«С начала декабря на территорию области прибыли 66 человека, из них из Германии - 20, Египта - 42, Чехии - 4, все изолированы на домашний карантин под медицинское наблюдение. Так, из них в Кокшетау находятся 27 человек, Бурабайском районе – 22, Степногорске – шесть, Сандыктауском районе - четыре, Аккольском районе – три, в Атбасарском, Зерендинском, Аршалынском, Целиноградском районах - по одному человеку. Отправлено шесть проб биоматериала на секвенирование вируса «Омикрон» в Национальную референцлабораторию города Алматы. Результаты в работе», - пояснила спикер.

За сутки зарегистрирован один случай заболевания КВИ среди школьников в городе Кокшетау и два случая заболевания среди работников школ. По состоянию на 28 декабря 39 классов в 27 школах области переведены на дистанционный формат обучения», - добавила главный госсанврач региона.

Всего с начала года зарегистрировано 558 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди детей дошкольного возраста, за декабрь - 17 случаев. За сутки случаев COVID-19 среди детей дошкольного возраста не зарегистрировано.